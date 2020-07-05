رجاء الجداوي.. كورونا يفسد حياة "صاحبة السعادة"

على عتبة التفاؤل كانت الفنانة رجاء الجداوي تقف دائما، تصنع البهجة في كل مكان تقصده.. وينطق لسانها بكلام حلو لا يقل جمالا عن أناقة ملابسها، فهي كما تصفها صديقتها المقربة نبيلة عبيد فنانة تجمع بين الجمال والطيبة.



حين نتأمل مسيرة رجاء الجداوي الفنية نكتشف أن موهبتها كانت متعددة الأجنحة، لذا راحت تنتقل بين الكوميديا والتراجيديا برشاقة تحسد عليها، فهي الفتاة الأرستقراطية، والزوجة المتسلطة والأم التي تعاندها الحياة.







نجحت رجاء الجداوي في عمل بصمة فنية خالدة، ويكفي أنها ظلت على مدار 60 عاما صاحبة الحضور والموهبة الطازجة في التلفزيون والمسرح والسينما.

ولدت "نجاة علي حسن" الشهيرة باسم رجاء الجداوي في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، ارتبطت منذ الصغر بخالتها الفنانة الكبيرة "تحية كاريوكا" لذا انتقلت للإقامة معها بالعاصمة المصرية القاهرة.





حرم القدر تحية كاريوكا من الإنجاب، لهذا السبب اعتبرت "رجاء" ابنتها، أحبتها لحد كبير وألحقتها بمدرسة الفرنسيسكان التي ساعدتها على إتقان اللغة الايطالية والفرنسية الأمر الذي أهّلها للعمل بالترجمة عقب تخرجها.





في عام 1958 شاركت رجاء الجداوي في مسابقة ملكة جمال القطن المصري، وفازت باللقب وتصدرت صورتها أغلفة أشهر المجلات وقتها، وشيئا فشيئا بدأ حلم الشهرة يداعب خيالها، ومن أجله تركت العمل في مجال الترجمة وعملت عارضة أزياء.





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بعد 3 شهور من العمل في مجال الموضة والأزياء، انهالت عليها العروض الفنية، إذ رأى فيها عدد من المخرجين والمنتجين مشروع ممثلة جيدة، والغريب أن انتقالها للعمل في الوسط الفني لم يكن سهلا أو مفروشا بالورود.





اعترضت شقيقة والدتها تحية كاريوكا على دخول رجاء عالم الفن، خوفا عليها من متاعب المهنة وحذرتها كثيرا، ولكن الفنانة الطموحة لم تستجب لنصيحة خالتها وأصرت على موقفها وكانت النتيجة حدوث خلاف بينهما وصل إلى حد القطيعة لمدة 6 سنوات.





قدمت رجاء الجداوي تجربتها الفنية الأولى عام 1959، حين شاركت في بطولة فيلم "دعاء الكروان" أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر، وشهدت مرحلة الستينيات تألقها على الشاشة الكبيرة وشاركت خلالها في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مثل "إشاعة حب، مخلب قط، معسكر البنات، كرامة زوجتي".





لم تشغلها أضواء الشهرة عن تكوين بيت وعائلة وفي عام 1970 تزوجت من حارس مرمي منتخب مصر الأسبق حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة".





توالت أعمال رجاء الجداوي على شاشة السينما والتلفزيون والمسرح، وكانت إلى جانب الموهبة تمتلك ذكاء الاختيار، فقدمت أدوارا ثرية ومختلفة ويضم أرشيفها الفني 74 فيلما منها "حدوتة مصرية، تيمور وشفيقة، بوبوس، البيه البواب" و40 مسلسلا أبرزها "الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، رد قلبي، جراند أوتيل"، كما شاركت في بطولة 6 عروض مسرحية أهمها "الزعيم والواد سيد الشغال" مع الفنان الكبير عادل إمام.





في 24 مايو 2020 أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك دخلت مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وأصاب الخبر محبيها في العالم العربي بالحزن الشديد، وبعد 43 يوما من الصراع مع المرض، وتحديدا في الخامس من يوليو/تموز 2020 وافتها المنية عن عمر يناهر 82 عاما لتسدل ستار على آخر مشاهد القصة.