منة فضالي تكشف تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية "زنزانة 7"

قاربت الفنانة منة فضالي، على إنهاء تصوير أحداث فيلمها الجديد "زنزانة 7 "، بأحد اللوكيشانات الداخلية في فيلا خاصة، بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قالت منة فضالي، إن العمل بمثابة تحد جديد لأنه يجمعها بعدد كبير من النجوم، مؤكدة أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور لما فيه من قصة مميزة، موضحة: "اقتربنا من نهاية التصوير وسيتم عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل"، مضيفة أن المخرج إبرام نشأت بدأ أعمال مونتاج مشاهده الأخيرة.

وفيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي وإيمي إسلام مصطفى وأشرف عبدالعزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

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