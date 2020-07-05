شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أغنيته الجديدة "خطيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم رامي صبري من تسجيل أغنية تحمل اسم "خطيرة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبري والمقرر طرحها قريبًا.

رامى قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الأغنية تعتمد على رتم الأغاني السريعة والصيفية وتحمل العديد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية".

من ناحية أخري شارك رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.

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مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

وحقق رامى صبرى مؤخرا، من خلال أغنية "حياتى مش تمام، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب منذ 3 أشهر، أكثر من 10 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.