"أهلا بالصيف".. ناهد السباعي ووالدتها على البحر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة تجمعها بوالدتها، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ناهد ووالدتها في الصورة من أحد الأماكن الساحلية. Advertisements وكتبت ناهد السباعي على الصورة "أهلًا بالصيف". وشاركت الفنانة ناهد السباعي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، حسام داغر.

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