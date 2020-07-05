شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عرضا مسرحيا ضمن خطة صندوق التنمية الثقافى لعودة النشاط المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم خطة عودة النشاط المسرحى والتى وافقت عليها وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، 30 عرضًا مسرحيًا تعرض فى 84 ليلة عرض، لقطاع شئون الإنتاج الثقافى بقيادة المخرج خالد جلال، وستستأنف العروض على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ مساء الأحد الموافق 12 يوليو عبى مسرح ساحة مركز الهناجر واالمسرح المكشوف بالأوبرا، أما الثانية ستنطلق ثانى أيام العيد المبارك فى أول أغسطس وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة، وقد أكد رئيس البيت الفنى المخرج إسماعيل مختار أن تم إعداد مجموعة من العروض المميزة لتقديمها للجمهور.

وسيقدم فى منتصف شهر يوليو عرض "الليلة الكبيرة" على مسرح ساحة الهناجر من إنتاح مسرح القاهرة للعرائس، وأيضًا عرض البخيل إنتاج مسرح الشباب، وعرض كأنك تراه إنتاج مسرح الطليعة، وخلال شهر أغسطس يتم عرض رحلة الزمن الجميل إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، وعرض سيد الوقت إنتاج مسرح الغد، وعرض أحوال شخصية إنتاج مسرح الشباب، كما يقام على نفس المسرح من إنتاج مركز الهناجر عرض اترك انفى من فضلك يومى الأحد والإثنين 26، 27 يوليو، وعرض محل اللعب يومى الاثنين والثلاثاء 17، 18 اغسطس.

أما المسرح المكشوف بالأوبرا يستضيف عرضين من إنتاج مسرح الطليعة هما الطوق والأسورة اعتبارا من الأحد 26 يوليو والسيرة الهلامية اعتبارًا من الاثنين 10 أغسطس.

بالإضافة لعروض مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف" على قناة وزارة الثقافة مستمرة وتتضمن مسرحيات مشهور مش مشهور، المقام العالى، العطسة، المغفلة إضافة إلى العروض الجديدة التى سوف يتم إنتاجها بداية من يوليو الجاري على أن يتم تقديم عروض الأون لاين بالتناوب بين الإنتاج الجديد وريبرتوار البيت الفني للمسرح الذى يضم كنوز وتراث الأعمال المسرحية، وأكد الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والقيام بأعمال التعقيم اليومى لدور العرض حرصًا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.

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أما مسرح النافورة بالأوبرا يشهد عرض سينما مصر إنتاج صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب وبطولة شباب الدفعة الثانية من طلبة استوديو المواهب بمركز الإبداع الفنى، على أن تكون المرحلة الثانية من الخطة عودة العروض تتم على مدار ثلاثة أيام فى الأسبوع بالتناول بين مسارح البيت الفنى للمسرح وتتضمن مسرحيات خليك متفاءل.

وتقدم فرقة مسرح الشباب تقدم عرضي "البخيل" على مسرح أوبرا ملك برمسيس أيام الخميس، الجمعة والأحد، "افراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل أيام الخميس، الجمعة والسبت، وفرقة مسرح الغد تقدم عروض " الحادثة، جنة هنا، الثامنة مساء" على خشبة الغد أيام الخميس، الجمعة والسبت، أما المسرح الحديث تقدم "أبي تحت الشجرة" على مسرح السلام بشارع القصر العيني أيام الخميس، الجمعة والسبت.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عروض "حريم النار، يوم أن قتلوا الغناء، ريسايكل" بقاعة زكي طليمات أيام الخميس، السبت والاثنين، وعروض "صبايا مخدة الكحل، كأنك تراه، نوح الحمام" بقاعة صلاح عبد الصبور أيام الجمعة، الأحد والأربعاء ، كما تقدم فرقة الإسكندرية، "رحلة سعيدة على مسرح بيرم التونسي أيام الخميس، الجمعة والسبت، ويستقبل المسرح من 20 اغسطس وحتى 24 اكتوبر المقبلين ملتقى عروض مبادرة المؤلف المصري.

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده على مسرح ساحة الهناجر عروضا لفرق رضا للفنون الشعبية وانغام الشباب والفرقة القومية للفنون الشعبية الى جانب فقرات من عروض السيرك القومى الذى اطلقت عروضه مع بداية الشهر الجاري كما يستأنف مسرح البالون عروضه اعتبارا من الأحد 10 يوليو.