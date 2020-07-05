شكرا لقرائتكم خبر عن متى سيتم إعادة فتح دور السينما في بريطانيا .. وكيف سيتم التشغيل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إغلاق دور السينما في المملكة المتحدة منذ منتصف شهر مارس بسبب الوضع العالمي الحالي، وهو ظهور وانتشار واستمرار جائحة كورونا، لكن وبعد 3 شهور ونص تقريبا دور السينما البريطانية جاهزة لإعادة فتح أبوابها، لكن متى سيتم إعادة فتح دور السينما في بريطانيا..وكيف سيتم الفتح ؟

أكد موقع digitalspy ان بريطانيا ستتمكن من فتح دور السينما من جديد اعتبارًا من اليوم 4 يوليو ، تماشيًا مع قيام الحكومة بتنفيذ شرط أن يكون هناك تباعد اجتماعي بين الاشخاص داخل قاعات العرض حيث يمكن للأشخاص أن يكونوا على بُعد متر واحد من بعضهم البعض طالما يتم استخدام تدابير الحماية الأخرى ، مثل أغطية الوجه"

ولكن هذا لا ينطبق حتى الآن على دور السينما في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لأنها تتبع خطط إغلاق مختلفة حتى الان.

ستكون سينمات Odeon هي الأولى من بين ثلاث سلاسل سينما رئيسية تفتح دورها السينمائية في المملكة المتحدة حيث أكدت الشركة أن 10 مواقع في إنجلترا سيتم افتتاحها اعتبارًا من اليوم 4 يوليو.

والمواقع التي يتم افتتاحها في 4 يوليو هي: ترافورد سنتر ، لوكس برمنجهام برودواي بلازا ، لوكس إبسون ، نورويتش ، ملعب ميلتون كينز ، لوكس لي فالي ، لوكس وارينجتون ، بورت سولنت ولوكس دورهام.

وسيتم افتتاح 88 دور عرض أخرى في Odeon بحلول 16 يوليو.

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وكما هو الحال مع السلاسل الأخرى ، سيكون هناك مجموعة متنوعة من تدابير المسافات الاجتماعية الموصي بها ، مثل تحديد عدد المقاعد، بالإضافة إلى أوقات العرض المتدرجة لتقليل قوائم الانتظار.

وتوصي سينمات Odeon بأن يقوم العملاء بالحجز عبر الإنترنت وسيتم إجراء التذاكر بشكل مرئي ، بينما تقدم الأطعمة والمشروبات المعبأة مسبقًا بدون تلامس حتى المدفوعات لأنها لم تعد تقبل النقود، وسيكون الدفع بشكل الكتروني .

سيكون هناك محطات تنظيف في جميع أنحاء دور السينما وجل مطهر مجاني، سيتم تجهيز موظفي Odeon بمعدات الحماية الشخصية عند الحاجة.

في الوقت الحالي ، لا يبدو أن أوديون سيطلب من العملاء ارتداء الأقنعة ، لكن المتحدث للرشكة قال إنه ينتظر "إرشادات حكومية تفصيلية" بخصوص صناعة السينما ، بما في ذلك حول ارتداء القناع داخل دور السينما.