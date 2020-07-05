شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الهناجر يستعيد نشاطه المسرحى.. ومدير المسرح: هدفنا نشر البهجة والتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافى بقيادة الفنان محمد الدسوقى، لعودة النشاط المسرحى من الجديد بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، وقال الفنان محمد الدسوقى مدير المسرح لـ"الخليج 365": نقوم الآن بتجهيز مسرح صيفى بساحة الهناجر لإقامة عليه بعض العروض المسرحية حيث تم بناء خشبة مسرح ثابته وسيحيط بها حرم كى تكون أكثر خصوصية ولا يستطيع أحد كشف المسرح من الخارج، كما سيكون هناك جهاز تعقيم للجمهور مع باقى الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعى، ومسرح ساحة الهناجر ضمن خطة المسارح المكشوفة التى تقوم بها وزارة الثقافة فى الفترة الحالية بحيث يكون هناك مسرح بساحة الأوبرا، وكذلك بالمسرح المكشوف لأن المسارح المفتوحة هى الأنسب فى الوقت الحالى لتقليل خطر فيروس كورنا إلى أن نعود للمسارح المغلقة فى أقرب وقت.

وأضاف دسوقى: سيتم إعادة مسرحية "أترك أنفى من فضلك" للمخرج إسلام إمام حيث سيقدم حفلتين على المسرح المكشوف بساحة الهناجر، لينتقل فى ثانى أيام عيد الأضحى داخل مسسرح الهناجر، كما يتم الإستعداد لعرض مسرحى للأطفال وهو "محل لعب " للمخرج إيهاب ناصر، وسيتم إعادة عرض "تسجيل دخول" للمخرج هانى عفيفى، وكذلك عرض "عن العشاق" كإنتاج مشترك مع صندوق التنمية الثقافى وسيعرض على قصر الأمير طاز، وسيتم التجهيز لعرض إنتاج جديد للمخرج إسلام إمام وهو " فى السعادة الزوجية " بطولة سامح حسين.

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وأسترسل دسوقى قائلا: فى هذه المرحلة نركز على أمرين مهمين أولهم تقديم عروض تحتوى عبى عدد ممثلين قليلين حتى يسهل علينا السيطرة والمراقبة لعدم نشر الفيروس، لأن عروض الجراند يصعب فيها السيطرة، كما نحاول أن نصنع عروض مسرحية مليئة بالبهجة والتفائل فنحن على يقين أن الكثير منا أصيب ببعض الإحباطات بسبب الظروف التى نمر بها، فنحن الأن أشبه مانكون فى مرحلة انتقالية نتحرك بشكل تدريجى، ونحن الأن أصبحنا مسئولين عن حياة العاملين والفنانين والجمهور كذلك لذلك علينا أن نلتزم بكل الإجراءات الإجترازية التى فرضتها الوزارة علينا .