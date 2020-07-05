كارمن سليمان وزوجها بـ"الأسود" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة كارمن سليمتن لجلسة تصوير جديدة رفقة زوجها الملحن مصطفى جاد لصالح إحدى المجلات.

ونشرت كارمن صورًا من الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت كارمن وزوجها خلال الجلسة بملابس سوداء. يذكر أن الملحن مصطفى جاد، يستعد خلال الأيام القادمة لطرح أولى تجاربه الغنائية. واحتفل الثانئي بحفل زفافهما في أبريل 2017، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وأنجبا طفلهما الأول "زين" 2018.

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