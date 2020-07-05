من الأعماق.. أحمد داود يستمتع بعطلته الصيفية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان أحمد داود، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بـ"تويتر"، صورة جديدة له من عطلته الصيفية التي يقضيها حاليًا بإحدى المناطق الساحلية.

وظهر "داود"، بالصورة في أعماق البحر، وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع الصورة.

أحمد داود شارك في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.