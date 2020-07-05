محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت منصة "شاهد" الإلكترونية، البوستر الدعائي لمسلسل "الحرامي"، المقرر عرضه قريبًا.
مسلسل "الحرامي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات، بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، كارولين عزمي، رانا رئيس، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سلامة.
المسلسل يعد البطولة المطلقة للفنان الشاب أحمد داش، إذ يجسد شخصية الحرامي، وذلك في إطار كوميدي عائلي.
وشارك أحمد داش، في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح بوستر مسلسل "الحرامي" لـ رانيا يوسف وأحمد داش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.