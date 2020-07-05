طرح بوستر مسلسل "الحرامي" لـ رانيا يوسف وأحمد داش



محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت منصة "شاهد" الإلكترونية، البوستر الدعائي لمسلسل "الحرامي"، المقرر عرضه قريبًا.

مسلسل "الحرامي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات، بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، كارولين عزمي، رانا رئيس، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سلامة.

المسلسل يعد البطولة المطلقة للفنان الشاب أحمد داش، إذ يجسد شخصية الحرامي، وذلك في إطار كوميدي عائلي.

وشارك أحمد داش، في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.