شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور فى أحدث ظهور له بعد العزل المنزلى.. أول خروجه بعد الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المذيع شريف مدكور متابعيه وجمهوره بأول صورة له بعد خروجه من العزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي استمرت لعدة أشهر. ونشر مدكور صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "أول خروجه بعد الحظر".

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وعلى جانب آخر، احتفل مدكور بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو باستعادة ذكريات مشاركته في فعاليات الثورة من الميدان، ونشر شريف مدكور صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يوم الثلاثاء الماضى، وظهر فيها وهو يرفع العلم المصري خلال إحدى المسيرات التي كانت تطالب برحيل محمد مرسى، وعلق قائلا: "30/6/2013 يسقط يسقط حكم المرشد تحيا مصر".

وكان شريف مدكور حرص على نفى شائعة مرضه التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة، على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلاله وهو يسبح داخل حمام السباحة.

وسرعان ما حصد مدكور مئات التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشر الفيديو، والتى جاء أبرزها من الفنانة وفاء عامر وفيفى عبده.