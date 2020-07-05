الممثلة التركية نسليهان أتاغول تؤكد أن زوجها أجمل من بوراك أوزجيفيت وأنجين أكيوريك

واشنطن - لايف ستايل
أفادت تقارير إعلامية، بأن الممثلة التركية نسليهان أتاغول اعتبرت أن زوجها الممثل قادير أوغلو أجمل من جميع أبطال أعمالها الدرامية التي شاركت معهم، من بينهم بوراك أوزجيفيت وأنجين أكيوريك، مضيفة أنه الأجمل على هذه الأرض.
وأشارت إلى أنها تعشق زوجها، لأنه يدعمها ويقف إلى جانبها، ويريدها دائما أن تنجح وتتطور وتتقدم، ويشعر بسعادة غامرة بكل ما تحققه، وكأنه هو من يحقق هذا النجاح.
وعن لقب أجمل ممثل في تركيا، الذي توج به الممثل جان يامان، متفوقا على زميله كيفانش تاتليتوغ، علقت نسليهان: "طبعا يذهب إلى زوجي قادير. إنه أجمل من الجميع".
وتُعد نسليهان من الممثلات التركيات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبارها والمواقف اليومية التي تتعرض لها أيضا.
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