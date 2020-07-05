شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة انفصالها.. جوليا روبرتس تحتفل بعيد زواجها الـ18 بقبلة على وجه زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكانت انتشر شائعة بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين محبي وعشاقي النجمة الشهيرة جوليا روبرتس البالغة من العمر (52 عاما)، حول وجود خلافات بينها وبين زوجها، وهو الأمر الذي نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم هوليوود وأكد أن ما يتردد ما هو إلا أكاذيب و قصص مختلقة بالضرورة تجاهلها.

بدأت الشائعة بنشر موقع "Life & Style" تقريرا يؤكد أن روبرتس تعاني خلال هذه الفترة بسبب سلوك زوجها ، وقال مصدر لم يكشف عنه الموقع أن جوليا روبرتس اتهمت زوجها بعدم تحمله المسئولية تماما ، فهو يحب و يهتم بمساحته الخاصة ويتركها تفعل كل شيء، وهوما يجعل جوليا تشعر في كثير من الأحيان بأنها أم عزباء أو " single mother "، وأوضح المصدر أن جوليا طالبت داني بأن يساعد أكثر من ذلك في مسئوليات المنزل ولكن لا شيء يتغير على الإطلاق " .

والغريب أن الموقع قرر أن ينشر هذه الشائعة التي تكذبها جوليا روبرتس يوميا بنفسها عير صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" حيث تنشر صور عديدة تجمعها بداني مودر مع كتابة الكثير من العبارات التي تظهر مدي حبها له، إضافة إلي إنها هنأته مؤخرا بـ"عيد الأب" وأكدت أنها تقدر جدا دورة كـ"أب" مقدمة له تحيه خاصة .

يذكرأنه قبل بضع سنوات، أجرت روبرتس مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفر ، فتحدثت جوليا أن شائعة انفصالها والتوتر الزوجي الموجود بعلاقتها بداني مودر جعلها "غير مرتاحة"، وأكدت لوينفري أن هذه النوعية من الشائعات لا تزال بإمكانها إيذاء مشاعرها، لأنها فخورة جدا بزواجها.