شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة الدورة الـ27 من "المسرح التجريبى" أون لاين سبتمبر ‏المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل إجراءات احترازية تطوق معظم دول العالم، أعلنت ‏إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن إطلاق ‏دورته الجديدة "أون لاين"، للمرة الأولى فى تاريخه، كى لا ‏تغيب التظاهرة المسرحية الأهم فى الشرق الأوسط، مع ‏مراعاة أمان وسلامة المسرحيين فى الوقت نفسه‎ ،‎بحسب ‏إدارة المهرجان.

رئيس المهرجان د.علاء عبد العزيز سليمان قال إن فعاليات ‏الدورة الـ27 ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل‏، على أن يكون الاثنين 10 أغسطس 2020 موعدا نهائيا ‏لتلقى استمارات المشاركة من الفرق الراغبة فى التواجد ‏ضمن فعاليات الدورة‎.‎

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وفى إعلانها عن موعد الفعاليات أكدت إدارة المهرجان ‏الذى تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية د. إيناس عبد ‏الدايم وزير الثقافة، أن جائحة كورونا وما استتبعته من ‏إجراءات شكلت تحديا أمام الممارسة المسرحية سواء الإنتاج ‏أو التلقى، لكن هذا التحدى تحول إلى دافع للمضى فى ‏التجهيز للمهرجان وإقامته، إيمانا من إدارة المهرجان أن ‏تطويع الشكل للظرف أفضل من التوقف، وكانت الإجابة ‏هى إقامة كافة الفعاليات "أون لاين‎"

وتأتى العروض المشاركة فى فعاليات دورة هذا العام ضمن ‏سياقين، الأول مسابقة "مسرح الحظر"، والثانى مسابقة "العروض المسرحية المصورة‎"، بالإضافة إلى فعاليات أخرى ‏مصاحبة سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا‎ .‎