إقامة الدورة الـ27 من "المسرح التجريبى" أون لاين سبتمبر ‏المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل إجراءات احترازية تطوق معظم دول العالم، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن إطلاق دورته الجديدة "أون لاين"، للمرة الأولى فى تاريخه، كى لا تغيب التظاهرة المسرحية الأهم فى الشرق الأوسط، مع مراعاة أمان وسلامة المسرحيين فى الوقت نفسه ،بحسب إدارة المهرجان.
رئيس المهرجان د.علاء عبد العزيز سليمان قال إن فعاليات الدورة الـ27 ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، على أن يكون الاثنين 10 أغسطس 2020 موعدا نهائيا لتلقى استمارات المشاركة من الفرق الراغبة فى التواجد ضمن فعاليات الدورة.
وفى إعلانها عن موعد الفعاليات أكدت إدارة المهرجان الذى تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن جائحة كورونا وما استتبعته من إجراءات شكلت تحديا أمام الممارسة المسرحية سواء الإنتاج أو التلقى، لكن هذا التحدى تحول إلى دافع للمضى فى التجهيز للمهرجان وإقامته، إيمانا من إدارة المهرجان أن تطويع الشكل للظرف أفضل من التوقف، وكانت الإجابة هى إقامة كافة الفعاليات "أون لاين"
وتأتى العروض المشاركة فى فعاليات دورة هذا العام ضمن سياقين، الأول مسابقة "مسرح الحظر"، والثانى مسابقة "العروض المسرحية المصورة"، بالإضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا .
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