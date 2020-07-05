شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى سوبر ساكو يكشف كواليس تعاونه مع محمد رمضان فى أغنية "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الراب العالمي سوبر ساكو: "إن الفنان محمد رمضان نجم كبير، وحضرنا سوياً أغنية جديدة تحمل اسم (تيك توك)، والتي تتناول كيف نفتقد الوقت في عالم التيك توك كما يحكى الكليب على العمل والمرأة أيضا"، مشيرا إلى أن العمل كان متوقفا بسبب أزمة كورونا، وهو السبب في تصويرنا للكليب كل شخص لوحده في بلده.

وأضاف خلال استضافته في برنامج " It's show time " تقديم مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة Cbc: "المخرج حسام الحسينى طلب منه بسبب التزام الجميع بالحجر المنزلى وعدم استطاعتي المجيئ الى مصر أن أصور مشاهدي بلوس أنجلوس بنفسي ومحمد رمضان يصور نفسه أيضا، وفى البداية رفضت لأننا بحاجة إلى مشاهد تجمعنا لإخراج الطاقة المجنونة خلال الفيديو".

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وتابع: "أرسلت لمحمد رمضان الأغنية وأحبها، وبعد يومين أرسل لى نسخته فتعجبت بأن الأمر سريع وممتع، كما أنه متحمس ويريد تنفيذ الفيديو بشكل سريع، وهى أغنية مركبة وأشعر أن طاقتى للتنبؤ أن تشكل الأغنية عملا ضاربا في كل مكان".

وعن مشواره الفني قال: "وقعت عقد مع شركة إنتاج وهي خطوة جديدة في طريقي الفني، حيث أول مرة أتعاقد مع شركة إنتاج، لأننى كنت أنتج لنفسى كعادة الفنان، وأقصد فنانى الولايات المتحدة يدخل إلى سباقات الأغاني ومن الصعب أن يخترق جمهور الشرق الأوسط أو السوق العالمي ولكنهم قالوا لى إنى تخطيت هذه المرحلة، ومن السهل علينا إدخالك إلى الولايات المتحدة".

واختتم حديثه: "الإبداع يعنى أن تتحرر من من التوتر والدراما، وكل ما أحتاج إليه طقس جميل وبعض التحفيز، فأنا أستوحى الكثير من أنواع الموسيقى والكثير من الفنانين الذى أستمع إليهم يشكلون مصدر وحى بالنسبة لى".

يذكر أن it's show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلي تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمه دينا حويدق ومها الصغير ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة cbc.