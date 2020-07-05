شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "أبو صامولة" الخميس المقبل على قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض البيت الفنى للمسرح مسرحية "أبو صامولة" للمخرج محمد مرسى الخميس المقبل الموافق 9 يوليو أون لاين على قناة وزارة الثقافة بموقع اليوتيوب، وذلك ضمن مبادرة "اضحك.. فكر..اعرف" والتى أطلقتها وزارة الثقافة المصرية، كإحدى المبادرات التى ينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، متمثلاً فى مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، وفكرتها عبارة عن تقديم عشر مسرحيات قصيرة مستلهمة من الكاتب الروسى تشيكوف فى إطار الاجتفال بعام مصر روسيا.

وقال المخرج محمد مرسي إن العرض مأخوذمن قصة "مع سبق الإصرار" للكاتب تشيكوف، من بطولة رضا إدريس، وإسلام عبد الشفيع، ديكور وليد جابر وموسيقى محمد الشحات، وإضاءة إبراهيم الفرن، وفكرة العرض تدور حول مريض نفسى يعرض على أحد الدكاترة النفسيين، وقد تم تحويله من قبل المباحث بعدما شكوا فى قواه العقلية بسبب مايردد حول الجريمة التى ارتكبها، وقد تمثلت جريمته فى فك صواميل القطار من أجل صناعة الصنارة، فهو وأهل قريته يعملوا كصيادين واكتشف الطبيب أنه ليس الوحيد الذى يقوم بذلك بل أهل القرية أجمع.

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وخلال علاج المريض يحاول الطبيب أن يشرح له أن مافعله يعد جريمة وليس أمرا هينا، لأنها قد تتسبب فى انقلاب القطار، ولكن بعد محاولات عديدة لإقناعه يفشل الطبيب فالمريض على يقين أن مايفعله لا يضر أحد وأن تلك الصواميل لا فائدة لها، ما يدفع الطبيب بكتابة تقرير أن هذا المتهم غبى وليس لديه وعى مع سبق الإصرار، وأكد المخرج محمد مرسى أن هذا العرض يركز على قضية وعى الشعب الذى نتحدث عنه مرارا وتكرارا هذه الأيام، هذا الوعى الذى من الممكن أن يؤدى لحدوث كوارث دون قصد.

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد مرسى عرض "أبو كبسولة" والتى تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، وتتوالى الأحداث، والعرض من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، أحمد السيد، ألحان كريم عرفه، توزيع موسيقى أيمن التركى وأشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبد الله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو ومن تأليف محمد الصواف.