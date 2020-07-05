شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين توجه رسالة للآباء والأمهات: دورنا نحمى ولادنا من التحرش والاغتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على جانب آخر سبق وأعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج على برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي". Advertisements

وأضاف: "شيرين أخت وصديقة من عمر وأنا زي ما قولت وبقول إني جاهز ومستنى التعاون ده وإن شاء الله هيكون فيه نجاح كبير بدون شك.. وكفاية دعمكم بعد رب العالمين.. إن شاء الله نتجمع قريب وننتج اللي يسعدكم ويفرحكم".

فيما ردت عليه الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة:"خيامي ربنا يخليك إنت فعلاً أخ.. يمكن لسه ماحصلش نصيب نشتغل مع بعض، بس إن شاء الله نعمل حاجة مع بعض قريب".