كل سنة وانت طيب يا راجل يا عسل.. أمير كرارة يهنئ شيكو بعيد ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة على تهنئة الفنان الكوميدي شيكو، بعيد ميلاده الـ 40، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "كل سنة وانت طيب يا راجل يا عسل". وسرعان ما حصدت الصورة التى نشرها كرارة، عبر حسابه، على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات المهنئة بعيد ميلاد شيكو. Advertisements من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثانى منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏ مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادى أبوالسعود وإخراج معتز التونى.

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