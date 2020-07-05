شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا سعيد الفرماوى: ستظل روحه وخفة ظله باقية فى أرواحنا إلى الأبد‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان الراحل سعيد الفرماوى، الذى رحل عن ‏عالمنا مساء السبت.‏ وقال جلال، إنه شرف فى فترة إدارته لمسرح الشباب بإنتاج عرض للمخرج عصام السيد، ألحان عماد ‏الرشيدي، وكان من تأليف ورسوم وعزف وغناء هذا المبدع العظيم الغالي خفيف الظل الودود متعدد ‏المواهب سعيد الفرماوى، الذي رحل عن عالمنا بعد أن رسم بهذا العرض الرائع (حكايات عزبة ‏محروس) قصة مدينته وشخصياتها، وخلدها بفنه بقصصه الشيقة، التي تثير البهجة والأمل والدموع.

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وأضاف جلال: "الفرماوى من الشخصيات نادرة الوجود التى يمكن أن نلتقى بها فى الحياة، واليوم ‏ترجل عن جواده ليستريح في السماء بينما تظل روحه وخفة ظله باقية في أرواحنا إلى الأبد".‏

يذكر أن سعيد الفرماوى من مواليد مدينة طوخ محافظة القليوبية، وهو شاعر ورسام كاريكاتير، وكان يتناول ‏الأحداث والشخصيات بأسلوب ساخر، وعمل لمدة 16 سنة ببعض الصحف العربية فى لندن، كما قام ‏بتصميم أغلفه العديد من الكتب.‏