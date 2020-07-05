شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تعلق على قضية التحرش: اللى خايفة هروح معاها أى حتة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على التعليق على قضية التحرش الأخيرة، والتى أثارت جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ووجهت حديثها خلاله إلى كل امرأة تخاف من الإبلاغ عن حوادث التحرش بها، حيث أكدت وجوب عدم وضع الرؤوس في الرمال، والإبلاغ على الأرقام الموجودة الذى وفرها المجلس القومى للمرأة، وأضافت: البلد كلها معاكم واللى خايفة أنا هروح معاها أي حتة".

رضوي الشربيني

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