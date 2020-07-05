شكرا لقرائتكم خبر عن "حالتي صعبة" و"وردي".. أحدث أغانى مدحت صالح بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم مدحت صالح لأول مرة مع الملحن عمرو الشاذلي في ألبوم الجديد من خلال أغنيتن جديدتين، الأولي تحمل اسم "حالتي صعبة"، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردي"، وهى من كلمات عمرو المصري، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحه مع الألبوم الجديد الفتره المقبلة.

من ناحيه أخرى طرح مدحت صالح مؤخرًا كليب أغنية "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويتعاون أيضًا المطرب مدحت صالح مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبومه الجديد بعنوان "شوية زعل"، وهى من كلمات أيمن عز، وتوزيع محمد شفيق، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسى، والتي عرض في شهر رمضان الماضي، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.