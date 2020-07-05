شيرين عبدالوهاب: دورنا إننا نحمي ولادنا من التحرش والاغتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على التفاعل مع قضية التحرش الجنسي، التي أُثيرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت "شيرين"، حول القضية قائلة: "كلنا دورنا إننا نحمي بناتنا وولادنا من التحرش والاغتصاب، كلموهم اهتموا بيهم، متخليش ابنك وبنتك يخاف يلجأ ليك في أي موقف، كونوا سندهم، ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم".

من ناحية آخرى، ظهرت شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا في سهرة غنائية مع زوجها المطرب والملحن حسام حبيب، داخل منزلهما، بعد شائعات الخلاف بينهما.