محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة محمود حميدة نشر الفنان محمود حميدة، صورة رفقة أصدقائه وهم يسبحون في إحدى الواحات، خلال تواجدهم في سيوة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"صباح الخير". نسرين طافش نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض من غرفة نومها. أماني كمال نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحمل قطتها قطتها، وعلقت: "صباح الخير". مي سليم نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، نالت الصورة إعجاب جمهورها. كريم عفيفي Advertisements نشر الفنان كريم عفيفي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "حمام السباحة". إنجي شرف نشرت الفنانة إنجي شرف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر. دنيا بطمة نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة تجمعها بزوجها وابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "بحبكم". نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها من أمام "حمام السباحة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". درة نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي أمام "حمام السباحة" ومحمود حميدة يسبح ..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.