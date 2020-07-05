فيديو| أحمد كمال يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان أحمد كمال الشائعات المتداولة عن اعتزال الفنانة عبلة كامل، التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال "كمال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: "عبلة لم تعتزل وفي انتظار أدوار كويسة هي توافق عليها وتكون مناسبة ليها، بس هي منتظره بعد أزمة كورونا ما تنتهي، لانها بتخاف جدا من الحاجات دي".

وانتشرت شائعات خلال الفترة الأخيرة باعتزال الفنانة عبلة كامل، لعدم ظهورها لفترة طويلة وعدم التواصل أيضا على هاتفها المحمول، مما فسره البعض أنها اعتزلت التمثيل نهائيًا.

الفنان أحمد كمال كان متزوجًا من عبلة كامل، ولديه منها ابنتين.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة الكبيرة عبلة كامل، كان الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"،

الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة كل من الفنانين رياض الخولي، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، رامي وحيد، ضياء عبد الخالق، أميرة هاني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.