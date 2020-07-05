"كلمني قبل كده مرة واتنين".. للا فضة تتحدث عن الشاب المتهم بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تفاعلت الفنانة للا فضة مع الجدل المثار حول الشاب المتهم من قبل عدد من الفتيات بالتحرش بهن وابتزازهن جنسيًا.

وعبر خاصية "ستوري إنستجرام"، نشرت "للا"، صورة للشاب، وعلقت: "انتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمنى قبل كده مرة واتنين".

وأضافت: "أنا كنت ممكن أكون مكان أى واحدة من دول زى ما حد من صحابك أو أختك أى حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".

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وأشارت للا، أن أسرة الشاب تقدموا ببلاغ ضد أول فتاة أعلنت تضررها من نجلهم، بتهمة التشهير، مطالبة جمهورها بمساندة الفتاة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية آخرى، شاركت للا فضة في موسم رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، محمد علاء، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، محمد مهران، دنيا عبد العزيز، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش.