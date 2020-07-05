تراند اليوم : أصالة تغني للسيسي وعمر المختار.. ووصلة سخرية " سمك.. لبن.. تمر هندي"

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل موجعة للفنانة السورية أصالة نصري، عقب قيام الأخيرة الإعلامية بعمل ألبوم غنائي جمعت فيه ين الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي والمجاهد الليبي عمر المختار.

الإعلامية حياة اليماني كتبت ساخرة على حسابها في تويتر :" سمك لبن تمر هندي، هذا هو ما قررت أصالة أن تقدمه في العمل المشوه المسمى أغنية، الأحمق فقط يا ست أصالة هو من يضع صورة عسكري منقلب قاتل في نفس الكادر مع مناضل له تاريخ من الشرف والكرامة ولا يفعل ذلك إلا فاسد يضع السم في الحب والسلام ويريدنا أن نبتلعه ولكننا لن نفعل".

كما علقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس : " ما فهمنا والله.. مو على أساس الأسد دكتاتور.. تغنين للسيسي.. معقول يكون أكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الأسد ونحن مو عارفين؟".

الناشط الليبي إبراهيم قصودة نشر أغنية أصالة وعلق عليها بالقول: " شعبة الإعلام في المخابرات الحربية المصرية تصدر ألبوم غنائي يضع سفاح القاهرة السيسي مع سيدي عمر المختار آمر الجناح العسكري للحركة السنوسية ولا يضع صورة لمجرم الحرب حفتر.. رسالة واضحة بأن حفتر ليس له أي دور نهائي مجرد ممهد للاحتلال الروسي بمباركة إسرائيلية".

وجاء ف ألبوم أصالة الغنائي : أنا بصارع من البداية .. أنا بدافع للنهاية.. أنا خليفة ربنا بعملي وإيماني".

وعلق أحد رواد تويتر :" عندما ظهرت على قناتي الجزيرة والعربية وقنوات أخرى وهي تتحدى نظام الأسد وتغني أغنية الكرسي التي لحنتها بنفسها لأنها لم تجد شجاعا يلحنها، كانت وقتها قد حازت على احترام جميع شرفاء العالم، اما اليوم وهي تغني للأنظمة المجرمة تحت التهديد أو عن قناعة، فقد سقطت سقطة أوصلتها قعر الخسة".