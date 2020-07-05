تراند اليوم : تثير ضجة... فنانة شهيرة تتلقي رسالة:" نفسي أكون كلبك" كيف ردت



أبدت الفنانة المغربية المقيمة في السعودية أمينة العلي، اندهاشها من رسالة وصلتها من متابع عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" طلب فيها أن يكون "كلبها" وخدام تحت قدميها، موضحًة أنها تأكدت من صدق حديثه بعدما كانت تعتبر مثل هذه الرسائل مجرد "استهبال".

وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إليها من جانب المتابع يقول: "امنيح بليز نفسي أكون كلبك وخدامك تحت رجلك مو خسرانة شيء جربي وبنفذ جميع أوامرك وطلباتك يكون كلبك المطيع..جربيني".

وردّت أمينة العلي على تلك الرسالة قائلًة: "تفكرونه يمزح تراه صادق.. أنا في الأول كنت أستغرب من الناس هذه وفكرتهم بيستهبلو طلع في فعلًا شيء زي كده.. يا رب لا تبلانا ويشفيهم".

وعلقّ متابع آخر على هذا الأمر بطريقة ساخرة إذْ أرسل لها مقالة تتحدث عن الكلاب البشرية الذين يعانون اضطراب في الشخصية ويدمر الفطرة الإنسانية، ويعلق قائلًا: "رهيب ذا اللي يبي يصير كلبك اربطيه وجيبيه المزرعة يهوهو علينا"، لترد أمينة العلي بسخرية أيضًا فقالت: "أحد يحتاج كلب مزرعة".

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