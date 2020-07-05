تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تشكي رئيس الوزراء للسيسي بسبب "ساويرس"

وجهت الفنانةالمصرية إنعام سالوسة، شكوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وجود أبراج عدد أدوارها 20 دور بمدينة الشيخ زايد" المعروفة بأبراج ساويرس، الأمر الذي يعد مخالف للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة قاموا برفع قضية ولكن رفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.

وقالت “سالوسة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، “إلى السيد رئيس الجمهورية كل عام وسيادتكم بخير، أنا مواطنه مصريه اشكو إليك وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص الاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد والتي ستصبح مدينه نصر ببناء أبراج من عشرين دور بالمخالفه للقانون، ورفعنا قضيه ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي”.

وأضافت الفنانة: “كما قالت المحكمه رفعت ممن ليس له صفة أي إننا ليس لنا الحق في الشكوي ولهذا لم أجد سوي سيادتكم أشكو اليه، المدينة صممت بنيتها التحتية ومرافقها علي بدروم وأربعه أدوار فقط، والآن تقوم إحدي الشركات ببناء أبراج من عشرين دور بالمخالفه للقانون، ولم يكن لدى هذه الشركه التصريح ببناء أبراج ولكنه ظهر بعد شهر ونصف، من إقامه القضيه ومن أعطي التصريح لهذه الشركه هو نفسه من رفض من قبل إعطاء تصريح ببناء ثلاثه أدوار زيادة لمستشفى الشيخ زايد بسبب عدم تحمل المرافق”.

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