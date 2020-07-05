تبختر وليد الشامي 2020 .. طرح الألبوم على 4 أسابيع

يطرح الفنان وليد الشامي الجزء الأول من ألبومه الغنائي الجديد والذي اختار له عنوان تبختر وليد الشامي 2020، وذلك على تطبيق ديزر. وذلك على تطبيق ديزر. الألبوم من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، التي قررت طرح الألبوم على ٤ مراحل لمدة ٤ أسابيع، والبداية ستكون مع أغنية بعنوان "كل حزن" كلمات ياسر التويجري وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم . الألبوم على ٤ مراحل لمدة ٤ أسابيع، والبداية ستكون مع أغنية بعنوان "كل حزن" كلمات ياسر التويجري وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم .

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