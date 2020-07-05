ناهد السباعي تبدأ عطلتها الصيفية بصحبة والدتها ناهد فريد شوقي

بدأت الفنانة ناهد السباعي، عطلتها الصيفية، حيث نشرت صورة بصحبة والدتها من على شاطئ البحر، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "السباعي" بصحبة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي على شاطئ البحر، أثناءاستمتاعهما بالإجازة الصيفية، معلقة عليها: "مرحبا بالصيف".
يذكر أن الفنانة ناهد السباعي، شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي 2020، من خلال مسلسل "النهاية"، من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراجياسر سامي، إنتاج سينرجي تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.
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