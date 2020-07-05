منى الشاذلي تعلن دعمها لضحايا التحرش

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي عن استيائها من جرائم التحرش التي ترددت أنباؤها مؤخرًا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت منى الشاذلي قائلة: كلام بجد .. إيجاد مبررات للمغتصب أو المتحرش يعد جريمة مجتمع Advertisements . الأهالي اللي بتربي اولادها على انهم يستبيحو جسم الفتاه أو السيده أو تديهم حمايه تحت اي مسمى يعتبروا شركاء محرضين على الجريمة .. اللي بينتهك فتاه أو امرأة فى الشارع أو فى الشغل أو على السوشيال ميديا أو فى اي مكان هو شخص وضيع ؛ اذا لم نردعه بشجاعة يتحول إلى كائن بجح و مبتز . كامرأة و كأم انا اساند بناتنا من ضحايا التحرش. . الأهالي اللي بتربي اولادها على انهم يستبيحو جسم الفتاه أو السيده أو تديهم حمايه تحت اي مسمى يعتبروا شركاء محرضين على الجريمة .. اللي بينتهك فتاه أو امرأة فى الشارع أو فى الشغل أو على السوشيال ميديا أو فى اي مكان هو شخص وضيع ؛ اذا لم نردعه بشجاعة يتحول إلى كائن بجح و مبتز . كامرأة و كأم انا اساند بناتنا من ضحايا التحرش. يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي تقدم برنامج معكم منى الشاذلي، والبرنامج يعرض أسبوعيًا حلقات متنوعة، حيث تلتقي فيه منى الشاذلي بالناس بعيدًا عن زحام الأحداث اليومية وتوتر الأخبار المتلاحقة، لتنقل لهم حكايات حقيقية لم يشاهدوها أو يسمعوها من قبل الأبطال وشخصيات تستحق اﻹحترام.

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