تراند اليوم : تعليق ساخن من كندة علوش على التحرش بـ”رانيا يوسف”

حرصت الفنانة السورية كندة علوش، على دعم الفنانة رانيا يوسف، بعد ما كشفت عن تعرضها للتحرش، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها علقت “كندة”، على تغريدات رانيا يوسف قائلة: “احسنتي القول حبيبتي”، لترد عليها الأخيرة: “فعلا كفاية كدا أوي”.

وتفاعلت رانيا يوسف مع الحملات التي أطلقتها عدد من الفتيات عبر السوشيال ميديا، والتي تدعو للإبلاغ عن أي واقعة تحرش حدثت لهن.

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وغردت رانيا عبر “تويتر”، حول الأمر قائلة: “نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل إمرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان” .

‎واستكملت: “أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الرسمية، وأيضا الإيميل الخاص بي، الذي تأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر، والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة، فالتحرش بأنواعه كبير، ولابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة، لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع”.

‏وأضافت: “أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الإجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا.. ورسالتي للبنات متخافيش، وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه”.