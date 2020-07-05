تراند اليوم : اتفرج – ممثلة مصرية تروي تجاربها مع التحرش الجنسي

أدبت الفنانة سلمى أبو ضيف استيائها من قصة تحرش شاب بأكثر من 100 فتاة واغتصابه لبعضهن، بعد أن أصبحت ثضيته قضية رأي عام وحظيت باهتمام بالغ من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابها الرسمي على Instagram، نشرت سلمى أبو ضيف مقطع فيديو تروي فيه تجارب تحرش تعرض لها في صغرها لافتة إلى أهمية تشجيع الأهالى لأطفالهم على الحديث ومصارحتهم بتلك المواقف أولًا بأول حتى يتصرف الأهل حينها بشكل المناسب دون زرع الخوف داخل أبنائهم.

وقالت سلمى أبو ضيف “كنت حابه أتكلم فى موضوع الولد اللى اتحرش واغتصب 100 بنت لأن الموضوع ده يهمنى ويهم كل البنات اللى موجوده فى مصر لأن تقريبا مفيش بنت معرفهاش متعرضتش لتحرش فى حياتها من وهى صغيرة لحد دلوقتى.. لما جيت اتكلمت مع صحابى قبل كده منهم اللى حكالى قصص أنا مش قادرة أصدقها”.

وتابعت “وفى حاجات أنا مريت بيها.. وأنا صغيرة مثلًا دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب منى بطريقة مش مريحة ويمسكنى بطريقة مش مريحة أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلى بطريقة مش لطيفة وحاجات كتير.. لكن أنا قولت لمامتى مثلًا فى قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تانى

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