تراند اليوم : بسمة وهبة تكتب كلام مؤثر عن إبنها : نفسي أخدك في حضني – صورة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة تعليقا وصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توجه فيها رسالة إلى ابنها الذى يعيش حاليا فى السعودية ولم تره منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا وغلق الطيران.

وقالت بسمة : “وحشتني يا إبني يا عمري يا رب اشوفك قريب يا عزوز يا رب الطيران من عندك وعندي يفتح لآخدك ف حضني واريح قلبي من الوجع شويه .. يا رب هونها”.

وتلقت بسمة عديدا من التعليقات الإيجابية على الصورة وكلامها المؤثر على ابنها حيث قالت لها متابعة : “ربنا ما يوجع قلبك يا حبيبتى و ان شاء الله ربنا يجمعك على قره عينك عاجلا باذن الله هانت”.

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وكانت بسمة وهبة، قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بالإنجازات التي حققها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتي الآن، قائلة “السيسي رجل رائع وشجاع، وهناك تغيير حقيقي في شكل الحياة المصرية.. ومحدش هيخاف”.