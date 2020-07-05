تراند اليوم : بيتاجر بالدين .. كاملة أبو ذكري تفتح النار علي يوسف الشريف

كاملة أبو ذكري، الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته الأخيرة حول رفض تقديم المشاهد الساخنة في الأعمال الفنية.

كتبت كاملة عبر حسابا على Facebook: “لما يبقي في مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيبته، والمخرج يقوله هتمسكها وتشدها علشان تبعدها عن طلقة الرصاص، يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها، علشان هو ما بيلمسش الستات.. هي دي بقي المشاهد الساخنة اللي حضرتك بتتكلم عنها؟؟”.

تابعت: “ولما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه.. ده اسمه دين جديد ولا إيه؟؟ بالنسبه ليا ده اسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة واستغلال أطهر شيء في الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات.. عايز ترضي ربنا في شغلك اختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه”.

أضافت كاملة: “تبقى عايز ترضي ضميرك وتقول في شغلك كلمة حق يمكن تبقي سبب إن ناسك يعيشوا أحسن.. والمجاهرة بالصلاة واستغلالها ده محرم في دينك”.

Advertisements

صورة

كان يوسف الشريف قد صرح مؤخرا في برنامج “مساء dmc”، قائلا: “في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دي حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هي فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دي حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم”.

تابع: “وهنا أنا لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص.