تراند اليوم : نسرين طافش بالأبيض في أحدث ظهور – إتفرج

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي ولتبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام”.

وعلقت نسرين على الصورة قائلة ” أحيانا من أكثر الأشياء فعالية التي تستطيع ان تفعلها لنفسك هي ان تهدئ و تسترخي “.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر – صباح الخير – منورة – مشاء الله

كان مسلسل “ختم النمر”، آخر أعمال نسرين طافش عرض للمرة الأولى في رمضان الماضي، وهو من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وحنان سليمان.