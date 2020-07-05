نانسي عجرم تنشر كواليس حفلها "الأونلاين" الأول بعد النجاح الكبير الذي حققه

تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح حفلها الأونلاين الأوّل “أمل بلا حدود” بعد مرور أكثر من شهر على بثه حيث تحاصرها الإشادات من كل حدب وصوب عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نانسي عجرم في الساعات الماضية فيديو يُظهر كواليس الحفل الذي أقيم في عيد الفطر الماضي على أحد أسطح مدينة بيروت، وكشفت من خلاله عن الأجواء العفويية التي سيطرت على المكان.

وحقق فيديو الحفل ما يقارب الأربعة ملايين مشاهدة في وقت قياسي متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في موقع “يوتيوب” طيلة الأسابيع الماضية.

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على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم في الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد لكنها لم تحسم بعد قرارها في هذا الشأن حيث طلبت منذ أيام رأي جمهورها حول ما إذا كانوا يفضلون أن تصدر في الوقت الحاضر أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد أو الألبوم كاملًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وتتر “العمر” للمسلسل الرمضاني “سكر زيادة” والذي تخطى المليوني مشاهدة.