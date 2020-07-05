حسن الرداد يحيي ذكرى شقيقه الراحل بهذه الصورة المؤثرة

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى وفاة شقيقه "فادي"، بعد 3 أيام من إحياء الذكرى الـ 16 لرحيل والده. Advertisements ونشر الرداد عبر حسابه على Instagram، صورة مجمعة له مع شقيقه، وكأنهما وجها واحدا، وعلّق كاتبا: "الذكرى السنوية الـ١٧ لأخي فادي الرداد، ألقاك في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

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