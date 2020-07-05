إطلالة جريئة لصفاء سلطان تثير الجدل! شاهدوها هنا

ظهرت الفنانة صفاء سلطان بإطلالة ساحرة وجريئة في صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام

وظهرت الفنانة صفاء سلطان ،بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار أثارت بها الجدل، مرتدية فستان باللون السماوى الفاتح قصير فوق الركبة، وذات الاكمام الطويلة ، واتسم ستايل الفستان بالجرأة و هو ما كشف عن إناقتها.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها.



وتركت شعرها الطويل الاسود منسدلًا على كتافيها ،ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

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