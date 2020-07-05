المشاهير معاً في صور مشابهة قبل وبعد!

علاقات من الصداقة والود جمعت الكثير من المشاهير عبر السنين، حيث مروا بالكثير من التغييرات على خلال الزمن، واختلفت أشكالهم بشكل كبير عمّا كانوا عليه في ظهورهم الأول.

في الصور أعلاه يظهر بعض المشاهير في لقطات جامعة بينهم قديماً وأخرى في نفس اللقطات حديثاً.

مثلاً نجوى كرم ونوال الزغبي ظهرتا في لقطة قديمة مميزة، وبدتا بصورة مماثلة حديثاً، مما فاجأ الكثيرين بالتغييرات الحاصلة على جمالهن، بالرغم من الجاذبية التي ما زالت موجودة عندهما.

نجما بوليوود شاروخان وكاجول قدما أعمالاً درامية قديمة، وعادا وظهرا حديثاً في العديد من الأعمال الهندية بالرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات.

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اليسا ووائل كفوري صديقين منذ سنوات بالرغم من الإشاعات التي طالتهما، وفي الصور يظهرا في لقطات قديمة وأخرى جديدة سوياً.

نجمات سوريا أيضاً قدمن أعمالاً تمثيلية سوياً، وقد جمعتهما الصدفة للقاء مرة اخرى والتقاط صور تذكارية كما حصل مع النجمتين نسرين طافش وجيني اسبر.

تابعوا صور المشاهير في لقطات مشابهة قبل وبعد.

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