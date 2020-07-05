زوجة محمد هنيدي تلفت الأنظار في صورة قديمة من زفاف أحمد السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة رفعت شعار "الصحاب" وتتحدث عن علاقة الفنانين المصريين أحمد السقا ومحمد هنيدي ببعضهما البعض والمعروف عنها بأنها علاقة وطيدة منذ بداياتهما الفنية وحتى الآن.

ولكن الصورة المتداولة لهذا الشعار تعود إلى 20 عامًا مضت وتحديدًا من حفل زفاف أحمد السقا على زوجته الإعلامية مها الصغير، والذي أقيم عام 1999 وجمعت تلك الصورة أربعة أشخاص فقط هم السقا وزوجته "العروسان" ومحمد هنيدي وزوجته.

وقارن البعض هذه الصورة بصورة أخرى جمعت نفس الرباعي في عام 2019 وتحديدًا في مهرجان الجونة السينمائي بحفل ختام دورته الثالثة والتي شهدت تكريم هنيدي عن مجمل أعماله الفنية بجائزة الإنجاز الإبداعي وسلمها له وقتها أحمد السقا.

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الصورة القديمة للفنان أحمد السقا ومن معه لفتت الكثير من الأنظار وكذلك صورتهما الحديثة غير أن شعار "الصحاب" اختفى تمامًا من وجهة نظر الجمهور عند التعليق على تلك الصورة فبالرغم من حديث البعض عن إعجابهم بعلاقة الصداقة التي تجمع الممثلين منذ سنوات طويلة، ولكن التركيز وقع على المقارنة بين الشكلين القديم والحديث.

ونالت السيدة عبير السري، زوجة محمد هنيدي النصيب الأكبر من حديث المتابعين كونها في يوم الزفاف كانت تتمتع بقدر من الجمال الملحوظ غير أنها وبعد 20 عامًا أصبحت بشكل آخر حتى أن أحد المعلقين كتب قائلًا: "زوجة محمد هنيدي كأنها متحول"، وتواصل نحوها حديث الجمهور كونها لم تظهر إلا نادرًا حتى وأن تلك الصورتين فقط هما المنتشرتان لزوجة محمد هنيدي خاصة وأن ظهورها بمهرجان الجونة قبل عدة أشهر كان محور حديث الجمهور وقتها.

وكان لأحمد السقا نصيب من الإشادة حيث أكد المتابعون أنه يصغر ولم يكبر في الشكل وأنه من الفنانين الذين يحافظون على مظهرهم ويهتمون ببنيانهم الجسماني من خلال ممارسة الرياضة والحفاظ على الأكل الصحي، فيما تطرق البعض لوصف تلك العلاقة بأنها من أقوى العلاقات في الوسط الفني، بينما سخر البعض من شعر محمد هنيدي كونه كان أصلع يوم زفاف أحمد السقا وظهر بوجود شعر في حفل الجونة حيث قام بزرع شعره.