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شكرا لقرائتكم خبر عن Recharge.. أحمد داوود يستمتع بوقته فى البحر والان مع تفاصيل الخبر
أحمد داوود
وأكد داوود وقتها أن طاقم العمل جميعا بخير، وذلك فى إجابة على تساؤل أحد المغردين، الذى قال له: "طمنونا على فريق عمل لعبة النسيان، لا حس ولا خبر!! ومنين انتقل الفيروس لمدام رجاء الجداوى؟، ليرد داود: "الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعى كلنا لأستاذة رجاء الجداوى ترجع لنا بالسلامة يا رب إن شاء الله".
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