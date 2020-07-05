Recharge.. أحمد داوود يستمتع بوقته فى البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان أحمد داوود يحاول الاستمتاع بوقته حالياً، مثلما ظهر خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، ظهر فيها تحت الماء وعلق عليها قائلا: Recharge "، فى إشارة إلى محاولته الاسترخاء حالياً وشحن طاقته قبل معاودة العمل من جديد باستئناف تصوير أعماله.

أحمد داوود Advertisements وكان الفنان أحمد داوود طمأن جماهيره ومتابعيه على تويتر، على صحة أبطال وصناع مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان المنتهى، بعد إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ونقلها إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى فى الإسماعيلية، حيث ثارت وقتها أثناء إصابة الفنانة القديرة العديد من التهكنات من قبل البعض ممن تسائلوا حول ما إذا كان تم إصابة أياً من أفراد المسلسل بعدوي. وأكد داوود وقتها أن طاقم العمل جميعا بخير، وذلك فى إجابة على تساؤل أحد المغردين، الذى قال له: "طمنونا على فريق عمل لعبة النسيان، لا حس ولا خبر!! ومنين انتقل الفيروس لمدام رجاء الجداوى؟، ليرد داود: "الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعى كلنا لأستاذة رجاء الجداوى ترجع لنا بالسلامة يا رب إن شاء الله".

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