شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جولة لأنجلينا جولي وابنتها فى لوس أنجلوس بكمامة رمادى وسوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية انجلينا جولي، قررت أن ترسل رسالة الي متابعها دون أن تتحدث عن أهمية إرتداء ماسك الوجه، للحماية من فيروس كورونا، حيث ظهرت للمرة الثانية علي التوالى برفقة ابنتها فيفيان البالغة من العمر 11 عامًا في لوس أنجلوس هما تتجولتان .

وحرصت النجمة السينمائية البالغة من العمر 45 عامًا وفتاتها الصغيرة اقنعة الوجه اثناء اداء مهامهم كما ظهرت جولي ترتدي ماسك رمادي وفستان من اللون بني وشعر غامق منسدل، في حين ارتدت ابنتها ماسك اسود ولوك كاجول تيشرت وبنطلون جينز.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من منزل زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد زيارة استغرقت ساعتين الثلاثاء.

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ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن النجم صاحب الـ 56 عاما، خرج مسرعاً من منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، وهو يقود دراجته النارية، ويرتدي ملابسه المعتادة من الجينيز ذى الألوان الفاتحة وسترة خفيفة وحذاء رياضي.











