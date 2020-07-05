شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تعيد عرض مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا ابتداء من 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قناة الحياة إعادة عرض مسلسل "خيانة عهد" للنجمة الكبير يسرا، ابتداء من الأحد الموافق 12 من شهر يوليو الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال عرضه الأول في شهر رمضان المنقضى، وتصدره لتريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل.



خيانة عهد

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، كرمت النجمة الكبيرة يسرا بعد تسليطها الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب، بمعالجة درامية من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في شهر رمضان الماضى.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" حقق نجاحا كبيرا من خلال أثناء عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.