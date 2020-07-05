شكرا لقرائتكم خبر عن HULK يحتفل بعيد الاستقلال الأمريكي بصورة لـ كابتن أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مارك رافالو، صاحب شخصية HULK في سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، على الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي الذي يوافق اليوم 4 يوليو من كل عام، على طريقته الخاصة.
ونشر النجم العالمي صاحب الـ 52 عامًا، ساخرة يظهر فيها مؤخرة شخصية "كابتن أمريكا" من إحدى مشاركتهما معاً في سلسلة المنتقمون Avengers، لوصف الوضع الأمريكي الحالي وسط الاحتفالات بعيد الاستقلال.
قال ترامب ، مخاطبا حشدا من المؤيدين الذين رفعوا لافتات ، وقليل منهم كانوا يرتدون أقنعة، "إن أمتنا تشهد حملة لا ترحم للقضاء على تاريخنا ، وتشويه سمعة أبطالنا ، ومحو قيمنا وتلقين أطفالنا".. "الغوغاء الغاضبون يحاولون هدم تماثيل مؤسسينا وتشويه أقدس نصبنا التذكارية وإطلاق موجة من الجرائم العنيفة فى مدننا."
وقالت الصحيفة أن ترامب لم يذكر عودة ظهور هذا الوباء بشكل مخيف ، حتى مع تجاوز الدولة 53.000 حالة جديدة وحث مسؤولو الصحة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكيين على تقليص خططهم فى الرابع من يوليو.
وبدلاً من ذلك ، ناشد قاعدته بلا خجل بلغة مشؤومة وصور ، شجب ما وصفه بـ "ثقافة إلغاء" خطيرة تهدف إلى إسقاط المعالم الأثرية ووضع نفسه كزعيم قوى يحمى التعديل الثانى وإنفاذ القانون وتراث البلاد .
واعتبرت "نيويورك تايمز" أن المشهد فى جبل رشمور أحدث مؤشر على كيفية تجاهل ترامب ، بشكل متزايد للقلق الشديد بين الأمريكيين بشأن الأزمة الصحية التى تجتاح البلاد. أكثر من مجرد تجمع حزبى ، أكد على مدى نداء ترامب لمجموعة فرعية من الأمريكيين لحمله إلى ولاية ثانية عن طريق تغيير الموضوع ومناشدة الخوف والانقسام.
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