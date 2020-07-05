شكرا لقرائتكم خبر عن Hello summer.. ناهد السباعى تبدأ الصيف بصورة مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر
وأكملت ناهد السباعي، في مداخلة عبر تطبيق زووم، عبر برنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "الناس بتدافع عن حريات كتيرة الفترة دي إشمعنا يوسف مش متقبلين حريته؟، لازم نحترم حرية الاختيار الناس بتدافع عن الحرية الجنسية والعقيدة ليه تنتقدوا شخص عنده قناعات مختلفة معايا".
وتابعت السباعي، الطرفين أحرار أنا حرة في رأيي وهو حر في رأيه لازم نتقبل بعض، يوسف فنان كبير جداً وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهده كبيرة جداً في مسلسل النهاية، دي شروطه في الشغل اللي مش عاجبه مايشتغلش معاه".
وأردفت: "كل شخص مننا له خطوط حمراء وأنا بالمناسبة هقول حاجة بدون ذكر أسماء كمثال عرض عليا فيلم وقال لي المخرج بعدما تاخذي "الدش" اتصوري بملابس معينة ورفضت ذلك، وقلت مش موجود ده في الأسكربت اللي اتعرض عليا، وقال لي وقتها "إشمعنا يعني ما أنتي صورتي بالمايوه في فيلم يوم للستات" رديت عليه وقلتله يفرق لأني أتصور بالمايوه عادي لكن بالملابس دي لا، عشان كده ضربت مثال كل واحد له خطوط حمراء، يوسف نجم كبير وعمل مشاهدات وله قاعدة جماهرية، ليه بقى لما يقول رأيه ولو ماضيقكش كمشاهد تعترض عليه!".
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