فن ومشاهير

مصطفى قمر يطرح "زحمة الأيام" مع الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق بعد أسبوعين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يطرح "زحمة الأيام" مع الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم مصطفى قمر، طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "زحمة الأيام" ويشاركه في غنائها أيضًا عدد من أصدقائه المقربين، هم المطرب حميد الشاعرى، المطرب هشام عباس، المطرب إيهاب توفيق، والتي سيتم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد 15 يومًا من الآن، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

 

2b143338-f377-41bf-a8bd-09a9a55caa57

 

وكان النجم مصطفي قمر شارك متابعيه وجمهوره بصور جديده تجمعه مع كل من الفنان حميد الشاعري، وهشام عباس وإيهاب توفيق، من كواليس تصوير أغنيتهما الجديدة من تصوير كليب جديد يحمل اسم "زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.

 

83d6490d-0436-458e-a361-7993e9d94ca4

 

وكان مصطفي قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

Advertisements

 

584b7ba1-c8d5-4dde-a6a8-f8e59fee0ade

 

 

وانتهى النجم مصطفى قمر من ألبومه الجديد وأصبح جاهزًا لطرحه بالأسواق وعلى قنواته الخاصة خلال الأيام المقبلة، ويتعاون قمر مع الملحن سامر أبوطالب فى أغنيتين الأولى بعنوان "مفيش راحة" والثانية بعنوان "أعصابى متوترة"، من كلمات ‏عمرو المصري.

 

 

82868702-4fa4-439b-8f76-1deeafe0196c

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر يطرح "زحمة الأيام" مع الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق بعد أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا