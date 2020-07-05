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كيم كاردشيان تواصل الاستمتاع بوقتها داخل المنزل بلوك جديد مع زوجها وابنتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيم لم تكتف بلون شعرها وإنما ارتدت خلال الصور ملابس ملائمة لهذا اللون، حيث تميزت هي الأخرى بنفس اللون كما ظهر في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر.

كيم مع بتها
كيم مع بنتها

 

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كيم
كيم

وكانت نجمة تليفزيون الواقع وأيقونة الأزياء فى العالم، كيم كاردشيان، ظهرت لأول مرة على تويتر، عبر مقطع فيديو، قالت فيه: "يا رفاق لقد صبغت شعرى باللون الأحمر"، بدت كيم مذهلة للغاية، حيث استقبلت مئات الرسائل التى تبدى إعجابها بالمظهر الجديد.

كما أكد مصفف كاردشيان كريس أبليتون، على إنستجرام أنه "ليس شعر مستعار"، فلم يكن الشعر الأحمر هو اختيار لون الشعر الأصلى لكيم كاردشيان.

فى حين يبدو أن كاردشيان كانت تخطط لتغيير كبير للشعر لفترة من الوقت، حيث كتبت على إنستجرام فى شهر مارس الماضى، قائلة: "اترك شعرى ليستريح قليلا خلال الحجر الصحي، حتى أفكر جيدا فى عمل شىء ما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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