شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبدالحميد مع محمد سامى في عمل درامي للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد أنها تشارك ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

ويعد العمل الثانى الذى يجمع بين الفنانة فردوس عبد الحميد ومحمد سامى حيث تعاونا قبل ذلك في مسلسل "الأسطورة" من بطولة الفنان محمد رمضان وحققت من خلاله نجاحا كبيرا أثناء طرحه.

وكان قد أعلن المخرج الكبير محمد فاضل مؤخرا إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"للأسف.. كورونا وصل إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.. وطبعا لن أقول أى شيء.. و لكننى - كمحب للوطن - حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته".

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وتواصل ”الخليج 365”، مع الفنانة فردوس عبد الحميد زوجة المخرج محمد فاضل، لتكشف عن تطورات الحالة الصحية لشقيقة زوجها وقالت أن الحالة طبيعية ومستقرة حالياً وفى بداية الأمر ظهرت أعراض فيروس كورونا على شقيقة زوجى بفقدانها لحاسة الشم وامتنعت عن الأكل تماماً حتى أغمى عليها، ونقلت إلى المستشفى وقامت بإجراء المسحة حتى تبين أنها مصابة بالفيروس، وقام ابنها بعمل المسحة وتبين أيضاً إصابته بفيروس كورونا ولم يكن عليه أى أعراض حتى الأن بسبب قوة مناعته، لافتة إلى أنه من الواضح أن ابنها هو الذى نقل العدوى لوالدته لأنها لم تخرج من المنزل نهائياً.

وكان آخر ظهور للفنانة فردوس عبد الحميد بمسلسل "الوصية" للفنان أكرم حسنى وأحمد أمين، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، الذى عرض فى موسم رمضان 2018، تدور الأحداث في إطار كوميدي حول الشاب المستهتر إبراهيم النويري الذي يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه سمسم أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث .