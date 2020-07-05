شكرا لقرائتكم خبر عن للا فضة تفضح حيل متحرش الجامعة الأمريكية للإيقاع بها والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت "للا" فى تصريح لـ"الخليج 365" إنها لم ترد على الشات – الذى خصتنا بسكرين شوت منه - لأنى عمرى ما سمعت له حاجة، لافتة إلى أنه قال لها إنه يريد أن يدخل عالم التمثيل .
وأوضحت للا أن الشاب المتهم بالتحرش لم يكن يدرس معها فى الجامعة لكنه تحرش بصديقة لها، وهذا يعنى أنه كان قريبًا جدًا من دائرة أصدقائى، وكانت صديقتى تحكى عن سلوكه الغريب معها، وبمجرد أن افتضح أمره تشجعت وكشفت محاولاته الدنيئة.
وتصدرت الفنانة الشابة للا فضة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما روت تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش.
وكانت للا فضة، قد نشرت صورة، من خلال خاصية استوري، وعلقت عليها قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمنى قبل كدة مرة واتنين".
وتابعت قائلة: "أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".
بينما اختتمت حديثها: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".
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