شكرا لقرائتكم خبر عن للا فضة تفضح حيل متحرش الجامعة الأمريكية ‏للإيقاع بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة للا فضة إن الشاب "أحمد ب ز" والذى أشيع ‏أنه طالب بالجامعة الأمريكية ومتهم بالتحرش باكثر من 100 فتاة ‏واغتصابهم، حاول التواصل معها عبر "شات" فيس بوك، مدعيًا أنه ‏يلعب "مزيكا" ويغنى "راب" وطلب منها أن يقابلها للتجهيز لعمل ‏يجمعهما سويا.‏

وأضافت "للا" فى تصريح لـ"الخليج 365" إنها لم ترد على الشات – ‏الذى خصتنا بسكرين شوت منه - لأنى عمرى ما سمعت له ‏حاجة، لافتة إلى أنه قال لها إنه يريد أن يدخل عالم التمثيل .‏

وأوضحت للا أن الشاب المتهم بالتحرش لم يكن يدرس معها فى ‏الجامعة لكنه تحرش بصديقة ‏لها، وهذا يعنى أنه كان قريبًا جدًا من دائرة أصدقائى، وكانت ‏صديقتى تحكى عن سلوكه الغريب معها، وبمجرد أن افتضح أمره ‏تشجعت وكشفت محاولاته الدنيئة.‏

وتصدرت الفنانة الشابة للا فضة، مؤشرات البحث جوجل خلال ‏الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما روت تجربتها مع الشاب ‏المتهم بالتحرش.‏

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وكانت للا فضة، قد نشرت صورة، من خلال خاصية استوري، ‏وعلقت عليها قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ‏ده كلمنى قبل كدة مرة واتنين".‏

وتابعت قائلة: "أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ‏ما حد من صحابك أو أختك أي أي حد تعرفه كان ممكن يكون ‏مكان البنات دول".‏

بينما اختتمت حديثها: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب مش ‏عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر ‏وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت ‏اتكلمت بتهمة التشهير".‏